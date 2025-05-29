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Стало известно, когда состоится заседание Совбеза ООН по запросу Украины

Запрошенное Украиной заседание Совбеза ООН по конфликту с Россией пройдет 29 мая
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Сегодня вечером по инициативе Украины состоится заседание Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в соцсети X министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«После недавних российских атак <...> мы ожидаем решительных заявлений от наших партнеров, подтверждающих широкий международный консенсус относительно необходимости принудить Россию к принятию полного прекращения огня как основы для значимого мирного процесса», — говорится в публикации.

Напомним, заседание Совета Безопасности ООН по Украине по запросу российской стороны пройдет в пятницу, 30 мая. По словам первого заместителя постпреда РФ при всемирной организации Дмитрия Полянского, Россия запросила заседание в связи с действиями стран Европы, мешающими урегулированию конфликта на Украине.

До этого официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик заявил, что генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ударами украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Российской Федерации.

Ранее Лавров призвал ООН отреагировать на атаки Киева по гражданским объектам.

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