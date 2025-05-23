Лавров: Россия ожидает реакцию ООН на атаки Киева по гражданским объектам

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ждет реакцию Организации Объединенных Наций (ООН) на атаки Киева по гражданским объектам и нарушения Украиной принципов ведения боевых действий. Его слова приводятся на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Министр подчеркнул, что в последние годы принципы международного гуманитарного права попираются украинскими властями, которые нарушают правила ведения боевых действий, общепринятые во всем мире. Кроме того, Киев «игнорирует и ставит под сомнение свою способность быть ответственным членом мирового сообщества».

По словам Лаврова, Москва ожидает реакцию ООН. Он отметил: в комментариях, которые давали ранее генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш и его представители, видно нежелание или неспособность руководствоваться своими прямыми обязанностями.

До этого глава МИД РФ сообщил, что Москва передаст Киеву проект документа об урегулировании конфликта после обмена пленными. Россия активно работает над ним, уточнил министр.

Ранее Лавров заявил о борьбе «добра со злом» на мировой арене.