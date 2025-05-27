Генсек ООН выразил обеспокоенность атаками украинских БПЛА по России

Генсек ООН Антониу Гутерриш обеспокоен ударами украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по территории Российской Федерации, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Дюжаррика, Гутерриш обеспокоен воздействием, которое оказывают удары украинских дронов на гражданское население в России. Представитель генсека ООН подчеркнул, что международное право запрещает атаки на гражданскую инфраструктуру. Поэтому всемирная организация осуждает подобные действия, где бы они ни происходили.

Дюжаррик отметил, что Гутерриш призывает стороны к безусловному прекращению боевых действий на Украине.

16 мая официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова выразила несогласие с заявлением Гутерриша относительно достижения «справедливого мира» в ситуации вокруг Украины.

Ранее стало известно, когда состоится заседание Совбеза ООН по Украине.