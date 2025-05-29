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Многодетная семья из Крыма предложила Путину стать крестным отцом

Многодетная мать Лукьянова попросила Путина стать крестным для ребенка ее дочери
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Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

Удостоенная ордена «Мать-героиня» многодетная мать из Крыма Наталья Лукьянова предложила президенту России Владимиру Путину стать крестным отцом для будущего ребенка ее дочери. Ее слова приводит РИА Новости.

Российский лидер 29 мая по видеосвязи провел встречу с многодетными семьями из разных уголков страны. На встрече присутствовали родители, награжденные орденами «Родительская слава», а также матери, которые были удостоены почетного звания «Мать-героиня».

«Девочки в Татарстане в музыкальной школе учились, сейчас они уже выросли, замуж вышли, уже своя семья, дети, еще скоро будет ребенок. Они хотели вас пригласить, чтобы вы были крестным», — заявила Лукьянова.

Путин поблагодарил многодетную мать за предложение, сказав, что «это большая честь».

В ходе встречи президент также отметил, что настоящие семейные ценности остаются неизменными для России, несмотря на любые попытки их оспорить.

Кроме того, Путин поручил завершить работу над законопроектом, который позволит включать в страховой стаж периоды отпусков по уходу за пятым и последующими детьми.

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