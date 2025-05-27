Страны Европы принимают участие в конфликте на Украине, продолжая реализовывать поставки вооружения Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы видим, что Европа принимает участие, продолжая поставки вооружений — это и есть косвенное участие в войне против РФ. Мы все являемся свидетелями дискуссии о европейском контингенте, и, конечно, поведение Европы не способствует мирному урегулированию», — сказал представитель Кремля.

Накануне депутат Госдумы генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев заявил, что европейские политики всячески стараются затянуть боевые действия на Украине, поскольку «до дрожи в коленях» боятся, что Россия даст ответ на то, что они делали в течение последних нескольких лет. По его словам, речь идет о поставках оружия, санкциях и разжигании русофобии.

27 мая газета Financial Times сообщила, что премьер Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон продолжают продвигать идею ввода войск на Украину ради участия европейских лидеров в переговорах по урегулированию кризиса. При этом Германия занимает по этому вопросу более взвешенную позицию.

Ранее эксперт рассказал о попытках Европы сорвать переговоры по Украине.