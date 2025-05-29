Орбан назвал премьера Грузии героем за непреклонность перед ЕС

Премьер Венгрии Орбан назвал Кобахидзе героем за непреклонность перед Евросоюзом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления на конференции консервативных политических действий в Будапеште назвал своего грузинского коллегу Ираклия Кобахидзе героем, в том числе за непреклонность перед Брюсселем. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«Ираклий Кобахидзе — герой Грузии, международный патриот, человек, который выиграл выборы, пошел против либерального движения, победил всех и принес Грузии крупнейший экономический рост», — заявил Орбан.

Со своей стороны, Кобахидзе назвал народ Грузии «европейской нацией».

«Наш Запад еще жив». Венгрия — страна, которая исповедует истинные европейские ценности, подчеркнул политик.

До этого премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, премьера Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца за отсутствие дипломатического такта и этикета в связи с их недавним заявлением по случаю Дня независимости Грузии.

В письме, опубликованном посольством Франции в Тбилиси, Макрон, Туск и Мерц поздравили грузинский народ, но одновременно осудили действия властей в отношении СМИ, оппозиции и гражданского общества.

Ранее в Грузии заявили о шантаже со стороны США.