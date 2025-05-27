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Европейских лидеров обвинили в отсутствии этикета из-за письма грузинскому народу

Премьер Грузии Кобахидзе обвинил Макрона, Туска и Мерца в отсутствии этикета
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Bernd Elmenthaler/IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе раскритиковал президента Франции Эммануэля Макрона, президента Польши Дональда Туска и канцлера Германии Фридриха Мерца за отсутствие дипломатического такта и этикета в связи с их недавним заявлением по случаю Дня независимости Грузии. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Кобахидзе, такое послание было неподходящим по форме и времени.

«В первую очередь это вопрос этикета, чтобы 26 мая не распространять такое заявление», — пояснил он.

Он считает, что в праздничные дни принято направлять исключительно поздравительные послания, а не политические заявления.

Премьер также отметил, что во время личной встречи с Макроном в Албании французский лидер придерживался другой позиции. Это, по мнению Кобахидзе, может говорить о сильном внешнем давлении на европейские страны.

Письмо посольство Франции в Тбилиси опубликовало на официальном сайте. В нем Макрон, Туск и Мерц поздравили грузинский народ, но одновременно осудили действия властей в отношении СМИ, оппозиции и гражданского общества.

Отношения Грузии с Евросоюзом и США начали портиться после того, как местный парламент принял закон об иностранных агентах, а также объявил о приостановке переговоров по вступлению республики в ЕС. Возмущение Запада вызвали также итоги парламентских выборов, которые состоялись 26 октября 2024 года. Победила правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», однако оппозиция и бывший президент Саломе Зурабишвили не признали итоги голосования.

Ранее в Грузии обвинили ЕС в продолжении боевых действий на Украине.

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