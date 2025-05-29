В Госдуме раскритиковали предложения Украины по урегулированию

Предложения Украины по урегулированию конфликта могут привести не к миру, а к усложнению ситуации, поскольку инициативы Киева не предполагают реальной подготовки к прекращению огня и контроля за ним, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат отметил, что Украина и «некоторые другие страны» предлагали остановить конфликт на 30 или 90 дней, а далее «смотреть по ходу» и «принимать какие-то решения».

«Это осложнило бы ситуацию, искать выход из которой стало бы значительно сложнее, чем если все правильно подготовить: условия, в том числе и прекращения огня, чтобы был обеспечен и контроль, и последствия в случае нарушения этих соглашений», — подчеркнул он.

Чепа также добавил, что Москва предлагает рассмотреть российский меморандум об урегулировании конфликта на Украине «непосредственно на встрече».

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи сторон для обмена меморандумами, в которых Москва и Киев изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог назвал цели Москвы и Киева на предстоящем раунде переговоров.