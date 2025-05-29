На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Лавров: Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития

Лавров: Запад поставил крест на модели евроатлантической безопасности
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития. Его слова приводит ТАСС.

«С разных трибун много раз приходилось говорить, что наши западные коллеги сами поставили крест на модели евро-атлантической безопасности, которую мы с ними, в общем-то, выстраивали», — сказал он.

Он отметил, что завершается многовековой период западного доминирования и наступает эпоха многополярности. При этом он подчеркнул, что Россия, в отличие от западных государств, готова к честному и равноправному сотрудничеству со всеми заинтересованными.

Также Лавров заявил, что Запад продолжает наращивать провокационные военные учения вблизи границ России. Кроме того, по словам Лаврова, Россия фиксирует попытки Запада милитаризировать Арктику.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отказывалась от диалога с недружественными странами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами