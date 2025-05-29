Лавров: Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евроатлантика утратила статус локомотива мирового развития. Его слова приводит ТАСС.

«С разных трибун много раз приходилось говорить, что наши западные коллеги сами поставили крест на модели евро-атлантической безопасности, которую мы с ними, в общем-то, выстраивали», — сказал он.

Он отметил, что завершается многовековой период западного доминирования и наступает эпоха многополярности. При этом он подчеркнул, что Россия, в отличие от западных государств, готова к честному и равноправному сотрудничеству со всеми заинтересованными.

Также Лавров заявил, что Запад продолжает наращивать провокационные военные учения вблизи границ России. Кроме того, по словам Лаврова, Россия фиксирует попытки Запада милитаризировать Арктику.

Ранее Лавров заявил, что Россия не отказывалась от диалога с недружественными странами.