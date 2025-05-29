Лавров: Россия не отказывалась от диалога с недружественными странами

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога на региональном и муниципальном уровне с недружественными странами. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы никогда не отказывались от диалога в том числе на региональном, муниципальном уровне со странами, которыми управляют недружественные правительства», — заявил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсуждает с главами субъектов страны проблематику переселения граждан недружественных государств. 21 марта Захарова заявила, что свыше 1700 человек переехали в Россию из стран с недружественными режимами за год в рамках государственной программы по переселению соотечественников. По ее словам, в 2024 году был замечен устойчивый рост обращений соотечественников, которые проживают на территории недружественных стран.

Ранее в Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении России.