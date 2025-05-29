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Лавров высказался о милитаризации Арктики со стороны Запада

Лавров: Россия фиксирует попытки Запада милитаризировать Арктику
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Shutterstock/Andrei Stepanov

Россия фиксирует попытки Запада милитаризировать Арктику. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Эти неблагоприятные тенденции требуют адекватной реакции, как концептуальной, так и практической. Убеждены, что так считают и большинство других государств Евразии, которых такая ситуация не может устраивать», — сказал он.

В мае бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что альянсу необходимо играть более серьезную роль в Арктике ради сдерживания России.

До этого президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.

Ранее в ФРГ заявили об отставании Северной Европы от России в развитии БПЛА в Арктике.

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