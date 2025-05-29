Лавров высказался о милитаризации Арктики со стороны Запада

Россия фиксирует попытки Запада милитаризировать Арктику. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Эти неблагоприятные тенденции требуют адекватной реакции, как концептуальной, так и практической. Убеждены, что так считают и большинство других государств Евразии, которых такая ситуация не может устраивать», — сказал он.

В мае бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что альянсу необходимо играть более серьезную роль в Арктике ради сдерживания России.

До этого президент России Владимир Путин во время выступления на международном арктическом форуме в Мурманске заявил, что РФ укрепит свое глобальное лидерство в Арктике. Он отметил, что северный вектор развития является историческим суверенным выбором страны. Глава государства отметил, что задачи РФ в Арктике должны иметь исторический масштаб, с расчетом на десятилетия и века. По его словам, Россия обеспечит комплексное развитие региона, а также задаст задел для будущих поколений россиян.

Ранее в ФРГ заявили об отставании Северной Европы от России в развитии БПЛА в Арктике.