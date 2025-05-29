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Лавров заявил, что Россия никого не «отменяет» и готова работать со всеми

Лавров: РФ, в отличие от Запада, никого не отменяет
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Alexander Zemlianichenko/Pool/Reuters

Россия, в отличие от западных государств, готова к честному и равноправному сотрудничеству со всеми заинтересованными. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на выездном заседании комиссии генерального совета партии «Единая Россия» по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, передает ТАСС.

«Всегда готовы работать, включая (сотрудничество. — прим. «Газета.Ru»‎.) в рамках связей между регионами, но исключительно по-честному, без политизации, без нравоучений, на основе равноправия, добрососедства и взаимной выгоды при безусловном отказе от каких-либо действий по нанесению ущерба Российской Федерации», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

До этого министр заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога на региональном и муниципальном уровне с недружественными странами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсуждает с главами субъектов страны проблематику переселения граждан недружественных государств. 21 марта Захарова заявила, что свыше 1700 человек переехали в Россию из стран с недружественными режимами за год в рамках государственной программы по переселению соотечественников. По ее словам, в 2024 году был замечен устойчивый рост обращений соотечественников, которые проживают на территории недружественных стран.

Ранее в Кремле назвали недружественной позицию Японии в отношении России.

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