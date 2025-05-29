Лавров высказался о военных учениях Запада вблизи границ РФ

Запад продолжает наращивать провокационные военные учения вблизи границ России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

»(Западные страны. — «Газета.Ru») затянули в НАТО ранее нейтральные Финляндию и Швецию, продолжая наращивать провокационные военные учения у наших рубежей, на суше и на море», — сказал он.

До этого сенатор Алексей Пушков подчеркивал, что несколько тысяч военных стран НАТО участвуют в учениях на границах с Россией в Финляндии, пока президент США Дональд Трамп «разбирается с европейцами» и клянется не допустить Украину в альянс.

Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис высказал мнение, что странам — членам альянса следует возродить проводившиеся во время холодной войны масштабные военные учения Reforger для «сдерживания России». По его словам, это были не просто маневры или штабные учения, а демонстрация текущих военных планов в режиме реального времени.

Ранее профессор предупредил о возможных ядерных провокациях НАТО в Финляндии.