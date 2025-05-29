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СВР заявила, что сербский военпром «пытается выстрелить России в спину»

СВР: оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине
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Телеграм-канал Mash

Оборонные предприятия Сербии вопреки декларируемому властями страны «нейтралитету» продолжают поставлять боеприпасы украинской армии, узнала Служба внешней разведки России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР.

«Сербский военпром пытается выстрелить России в спину», — говорится в сообщении разведслужбы.

По данным российской разведки, сербский военпром для поставок применяет «нехитрую схему», в которой используются фальшивые сертификаты конечного пользователя и государств-посредников, в числе которых чаще фигурируют страны — члены Североатлантического альянса. СВР выделила среди таких стран прежде всего Чехию, Польшу и Болгарию.

В релизе говорится, что в последнее время для этих целей задействуются также «экзотические варианты» с привлечением стран Африки.

В августе 2024 года вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что сообщения о поставках сербского оружия на Украину не соответствуют действительности. Чиновник отмечал, что все эти заявления направлены на попытку разрушить отношения Белграда и Москвы.

Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон тогда же подчеркнул невозможность того, чтобы «нечистые на руку контрагенты» реэкспортировали сербское оружие в Киев, тем самым бросая тень на отношения Москвы и Белграда.

Ранее в Сербии раскрыли, в каком случае Россия применит ядерное оружие.

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