Оборонные предприятия Сербии вопреки декларируемому властями страны «нейтралитету» продолжают поставлять боеприпасы украинской армии, узнала Служба внешней разведки России. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР.

«Сербский военпром пытается выстрелить России в спину», — говорится в сообщении разведслужбы.

По данным российской разведки, сербский военпром для поставок применяет «нехитрую схему», в которой используются фальшивые сертификаты конечного пользователя и государств-посредников, в числе которых чаще фигурируют страны — члены Североатлантического альянса. СВР выделила среди таких стран прежде всего Чехию, Польшу и Болгарию.

В релизе говорится, что в последнее время для этих целей задействуются также «экзотические варианты» с привлечением стран Африки.

В августе 2024 года вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что сообщения о поставках сербского оружия на Украину не соответствуют действительности. Чиновник отмечал, что все эти заявления направлены на попытку разрушить отношения Белграда и Москвы.

Директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон тогда же подчеркнул невозможность того, чтобы «нечистые на руку контрагенты» реэкспортировали сербское оружие в Киев, тем самым бросая тень на отношения Москвы и Белграда.

Ранее в Сербии раскрыли, в каком случае Россия применит ядерное оружие.