Вице-премьер Сербии прокомментировал поставки сербского оружия Украине

Вице-премьер Сербии Александр Вулин, комментируя сообщения про сербское оружие на Украине, заявил, что покупатели не просили разрешения на его поставки третьим странам. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее газета Financial Times писала, что Украина с начала российской специальной военной операции могла получить через третьи страны боеприпасы из Сербии на сумму около €800 млн.

По словам Вулина, Сербия является единственной страной, которая требовала от покупателей гарантий, что ее оружие и боеприпасы не будут проданы третьей стране без согласия. Вместе со всеми существующими нормами Белград добавил это требование и настоял на нем во всех контрактах.

По словам Вулина, запросов от покупателей, чтобы сербская оборонная продукция продавалась третьим странам, не было.

Вице-премьер считает, что недостоверные сообщения о поставках сербского оружия на Украину нацелены на то, чтобы испортить отношения между Сербией и Россией.

Ранее вице-премьер Сербии предупредил о конфликте Европы с Россией.