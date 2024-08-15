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В МИД России оценили отказ Сербии от поставок оружия Украине

МИД России: нельзя, чтобы сербское оружие обманом реэкспортировали на Украину

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Москва рассчитывает, что Сербия и в дальнейшем будет придерживаться своей линии на отказ от поставок вооружений на Украину. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

«Руководство Сербии не раз, в том числе публично, заверяло, что не снабжает режим Владимира Зеленского оружием и не собирается этого делать», — заявил он.

Дипломат подчеркнул невозможность того, чтобы «нечистые на руку контрагенты» реэкспортировали сербское оружие в Киев, бросая тень на отношения Москвы и Белграда.

Пилипсон отметил, что при экспорте военной продукции важно проявлять «бдительность и разборчивость», выбирая контрагентов, которые юридически «связаны» сертификатами конечного пользователя.

До этого вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что сообщения о поставках сербского оружия на Украину не соответствуют действительности, более того, они направлены на сталкивание Белграда и Москвы. Вице-премьер указал, что ряд НПО в Сербии работает на то, чтобы испортить отношения с Россией.

Ранее вице-премьер Сербии предупредил о конфликте Европы с Россией.

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