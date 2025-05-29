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Лукашенко заявил о небывалом падеже скота в Белоруссии

Лукашенко: падеж скота в Белоруссии достиг исторического максимума
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Первый информационный» заявил, что падеж скота в республике достиг исторического максимума.

«Падеж [скота] достиг исторического максимума <...> Самое главное, что меня до глубины души возмущает: районные ветврачи вместо того, чтобы лечить, профилактировать и прочее, обсуждают с врачами в хозяйствах, как скрыть этот падеж», — заявил глава республики.

По словам Лукашенко, виновные в падеже скота должны понести уголовную ответственность.

До этого Лукашенко заявил, что в республике необходимо вырастить столько картошки, чтобы хватило и Белоруссии, и РФ.

Лукашенко добавил, что «надо помочь братьям россиянам».

До этого президент России Владимир Путин заявил, что обсуждал дефицит картофеля со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. По словам последнего, «у них уже все продали в Россию», поэтому дефицит существует в обеих странах.

Ранее Лукашенко призвал всех сажать картофель.

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