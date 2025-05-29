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В США могут запретить ученым публиковаться в крупных медицинских изданиях

Кеннеди-Младший может запретить ученым США публиковаться в журнале Lancet
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Reuters

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший заявил, что власти Соединенных Штатов могут запретить своим ученым публиковаться в крупных научных медицинских изданиях из-за их «коррумпированности». Его слова приводит РИА Новости.

«Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA и всех прочих, потому что они все коррумпированные», — заявил он.

Кеннеди-младший заявил, что данные журналы находятся под контролем фармацевтических компаний. В свою очередь, он предлагает создать журналы под эгидой министерства здравоохранения США. Он пообещал, что эти издания станут «выдающимися».

До этого Роберт Кеннеди — младший по итогам встречи с аргентинским президентом Хавьером Милеем заявил, что Соединенные Штаты и Аргентина обсуждают создание альтернативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он отметил, что новая организация будет свободна от политики, коррупции и будет основана на «золотом стандарте науки».

Ранее министр здравоохранения США вместе с внуками искупался в реке с нечистотами.

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