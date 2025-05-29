В Китае прокомментировали создание новой системы ПРО США

Официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган прокомментировал создание новой системы противоракетной обороны (ПРО) США Golden Dome («Золотой купол»), сообщает РИА Новости.

По словам представителя китайского министерства, «Золотой купол» расшатывает глобальную систему безопасности и открывает ящик Пандоры.

«Данные действия нарушают ... принципы Договора о космосе, повышают риск превращения космоса в зону боевых действий и запуска гонки вооружений в космосе и расшатывают международную систему безопасности», — поделился Чжан Сяоган.

Он добавил, что Пекин призывает Вашингтон прекратить военное освоение космоса и поддержать глобальную стратегическую стабильность.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что запуск реализации проекта системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол») является суверенным делом США.

20 мая президент США Дональд Трамп и глава министерства обороны Пит Хегсет объявили о выделении средств на создание проекта «Золотой купол». Американский лидер при этом сообщил, что ему поступил телефонный звонок из Канады, власти которой хотят принять участие в проекте ПРО.

Ранее Белый дом запросил у конгресса миллиарды долларов на создание системы ПРО «Золотой купол».