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Белый дом запросил у конгресса миллиарды долларов на ПРО «Золотой купол»

Белый дом запросил у конгресса миллиарды долларов на ПРО «Золотой купол» и F-47
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DoD photo by Master Sgt. Ken Hammond, U.S. Air Force

Увеличение бюджета министерства обороны США на $113,3 млрд включает средства на создание системы противоракетной обороны (ПРО) Golden Dome («Золотой купол»). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на проект предложения Белого дома конгрессу Соединенных Штатов.

Согласно документу, бюджет Пентагона предлагается увеличить на 13%, чтобы достичь целей «сдерживания через силу». Средства будут направлены на «первый взнос на разработку и развертывание» системы ПРО «Золотой купол», поддержку доминирования США в космосе, финансирование F-47, защиту страны от вторжения на границе, модернизацию системы ядерного сдерживания, повышение на 3,8% денежного довольствия военных.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о разработке национальной системы ПРО «Железный купол». Позже инициатива была официально переименована в «Золотой купол». Из соответствующего документа следует, что она будет включать в себя развертывание средств перехвата в космическом пространстве. Указ требует, чтобы Пентагон предоставил «планы разработки и развертывания многочисленных перехватчиков космического базирования, способных осуществлять перехват на начальном этапе [полета цели]; <...> ускорения развертывания в космосе систем отслеживания запусков баллистических ракет и гиперзвукового оружия», а также «разработки и развертывания средств, позволяющих отражать ракетные атаки до их запуска и на этапе взлета» до завершения подготовки бюджета на 2026 финансовый год.

Ранее сообщалось, что Пентагон тратит деньги на поля для гольфа на фоне усилий Трампа по сокращению расходов.

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