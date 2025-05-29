Брюссель намерен использовать ускоренный прием Украины в Европейский союз (ЕС) как предлог для военной реорганизации сообщества. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

«Нынешнее руководство ЕС рассматривает войну как новый двигатель экономики. <...> Война — это двигатель экономики в их сознании. Общие кредиты, централизованный контроль и военная касса. Ключевым элементом в этом либеральном плане является Украина», — сказал он.

14 апреля в Венгрии стартовал референдум о вступлении Украины в Евросоюз. По словам премьер-министра страны Виктора Орбана, участие в нем приняли уже более миллиона венгров.

Голосование продлится до середины июня. Орбан призвал соотечественников, которые еще не отдали свои голоса, сделать это, напомнив, что вопрос о вступлении Украины в ЕС «имеет крайне важное значение для всех европейских стран».

Сам Орбан убежден, что вступление Украины в Евросоюз противоречит интересам Венгрии. По его словам, это может негативно сказаться на рынке труда, сельском хозяйстве и общественной безопасности.

Также он заявил, что принятие Украины в ЕС откроет двери к «иссушению» ресурсов регионального содружества.

Ранее Лавров заявил, что страны Европы не хотят мира на Украине.