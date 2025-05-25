На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Венгрии спрогнозировали «иссушение» ресурсов ЕС из-за Украины

Орбан: вступление Украины в ЕС приведет к истощению ресурсов союза
close
Virginia Mayo/AP

Принятие Украины в Европейский союз (ЕС) откроет двери к «иссушению» ресурсов регионального содружества. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если мы позволим Украине вступить в союз, то это откроет дверь для иссушения наших ресурсов. Венгрия не будет за это платить», — отметил глава правительства.

14 апреля в Венгрии стартовал всеобщий опрос населения о вступлении Украины в ЕС. Анкеты, содержащие в себе всего один вопрос — «Поддерживаете ли вы членство Украины в Европейском союзе?», рассылаются по почте. При этом ответить можно только «да» или «нет». Ожидается, что опрос завершится в июне. После этого Будапешт направит его результаты в Брюссель.

22 мая Орбан заявил, что в опросе приняли участие более одного миллиона граждан. Он назвал этот результат «фантастическим» и призвал жителей Венгрии, которые еще не проголосовали, принять участие в опросе. Премьер-министр подчеркнул, что вопрос принятия Украины в региональное содружество «имеет крайне важное значение для всех европейских стран».

Ранее в Венгрии сообщили об отсутствии у республики каких-либо обязательств перед Украиной.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами