В Венгрии спрогнозировали «иссушение» ресурсов ЕС из-за Украины

Принятие Украины в Европейский союз (ЕС) откроет двери к «иссушению» ресурсов регионального содружества. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Если мы позволим Украине вступить в союз, то это откроет дверь для иссушения наших ресурсов. Венгрия не будет за это платить», — отметил глава правительства.

14 апреля в Венгрии стартовал всеобщий опрос населения о вступлении Украины в ЕС. Анкеты, содержащие в себе всего один вопрос — «Поддерживаете ли вы членство Украины в Европейском союзе?», рассылаются по почте. При этом ответить можно только «да» или «нет». Ожидается, что опрос завершится в июне. После этого Будапешт направит его результаты в Брюссель.

22 мая Орбан заявил, что в опросе приняли участие более одного миллиона граждан. Он назвал этот результат «фантастическим» и призвал жителей Венгрии, которые еще не проголосовали, принять участие в опросе. Премьер-министр подчеркнул, что вопрос принятия Украины в региональное содружество «имеет крайне важное значение для всех европейских стран».

Ранее в Венгрии сообщили об отсутствии у республики каких-либо обязательств перед Украиной.