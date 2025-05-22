Орбан назвал число участников референдума о приеме Украины в ЕС

Орбан: участие в референдуме о приеме Украины в ЕС приняли более 1 млн венгров

Более миллиона граждан Венгрии приняли участие в референдуме по вопросу вступления Украины в Евросоюз, который стартовал 14 апреля и продлится до середины июня. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в своем видеообращении, которое транслировалось на национальном телевидении, пишет ТАСС.

«Я только что получил известие о том, что число поданных голосов превысило миллион при голосовании по вопросу об ускоренном вступлении Украины в ЕС. Фантастический результат», — сказал Орбан.

Политик призвал соотечественников, которые еще не приняли участие в референдуме, проголосовать, поскольку вопрос о вступлении Украины в ЕС «имеет крайне важное значение для всех европейских стран».

Сам Орбан убежден, что вступление Украины в Евросоюз противоречит интересам Венгрии, так как может крайне негативно сказаться на рынке труда, сельском хозяйстве и общественной безопасности. Он отметил, что Венгрии приходится оказывать сопротивление лидерам ЕС, которые всеми силами пытаются «протолкнуть» Украину в сообщество.

Референдум проводится в Венгрии путем почтовой рассылки анкет. На вопрос о вступлении Украины в ЕС предложены два варианта: «да» или «нет». Участие в голосование добровольное.

13 мая Орбан сообщил, что спецслужбы Украины начали операцию против Венгрии, целью которой является срыв референдума по вопросу о вступлении Украины в ЕС. Политик обвинил Киев в попытке устроить «скоординированную клеветническую акцию против Венгрии».

Кроме того, Орбан заявил, что Украина при помощи венгерской оппозиции пыталась атаковать Вооруженные силы Венгрии.

Ранее Орбан обратился к генсеку НАТО из-за дезинформации спецслужб Украины.