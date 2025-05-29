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Суд арестовал замминистра природных ресурсов Кубани по делу о мошенничестве

Замминистра природных ресурсов Кубани Каинова арестовали за мошенничество
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Министерство природных ресурсов Краснодарского края/VK

Первомайский районный суд Краснодара арестовал на два месяца заместителя министра природных ресурсов Краснодарского края Александра Каинова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов региона.

«В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Накануне чиновник был задержан. По версии следствия, в позапрошлом году к Каинову обратился его знакомый и попросил посодействовать внуку его товарища, которого осудили за повторную езду в пьяном виде. Отмечается, что замминистра попросил за помощь 4 млн рублей якобы для передачи иным должностным лицам.

26 мая бывший руководитель Кайтакского района Дагестана Алим Темирбулатов был арестован по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 миллиона рублей.

Ранее менеджер филиала «Россетей» пытался избавиться от взятки под камерой.

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