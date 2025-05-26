В Дагестане арестовали экс-главу района по подозрению в мошенничестве

Экс-глава района арестован в Дагестане по подозрению в мошенничестве с землями

Бывший глава Кайтакского района Дагестана арестован по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции республики.

По словам руководителя пресс-службы Заремы Мамаевой, речь идет об Алиме Темирбулатове.

В публикации отмечается, что суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2025 года.

По версии следствия, приблизительно в мае 2021 года чиновник организовал преступную группу для передачи прав собственности на муниципальные земельные участки в селе Маджалис в пользу третьих лиц. Сообщники до декабря того же года оформили в собственность пять земельных участков общей площадью четыре тысячи квадратных метров на сумму около 2,7 млн рублей.

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