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В Дагестане арестовали экс-главу района по подозрению в мошенничестве

Экс-глава района арестован в Дагестане по подозрению в мошенничестве с землями
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Vladimir Tretyakov/Shutterstock/FOTODOM

Бывший глава Кайтакского района Дагестана арестован по подозрению в незаконной раздаче пяти муниципальных земельных участков общей стоимостью около 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции республики.

По словам руководителя пресс-службы Заремы Мамаевой, речь идет об Алиме Темирбулатове.

В публикации отмечается, что суд постановил избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу до 21 июля 2025 года.

По версии следствия, приблизительно в мае 2021 года чиновник организовал преступную группу для передачи прав собственности на муниципальные земельные участки в селе Маджалис в пользу третьих лиц. Сообщники до декабря того же года оформили в собственность пять земельных участков общей площадью четыре тысячи квадратных метров на сумму около 2,7 млн рублей.

До этого Вахитовский районный суд Казани отправил под стражу президента Всероссийского общества слепых (ВОС) Александра Сипкина по делу о коммерческом подкупе.

Ранее иностранного бизнесмена экстрадировали из РФ из-за обвинений в вымогательстве.

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