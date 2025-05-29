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В Кремле заявили, что Россия не будет публично обсуждать содержание меморандумов

Песков: РФ не будет публично обсуждать документы по урегулированию на Украине
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Maxim Shemetov/Reuters

Россия не намерена публично обсуждать содержание документов по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, мы вчера говорили с вами о том, что мы не будем публично обсуждать содержание тех проектов, которыми обмениваемся, потому что все переговоры должны вестись в закрытом, а не публичном режиме», — отметил он.

Незадолго до этого Песков прокомментировал требование Украины передать меморандум об урегулировании. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия как раз и предложила встретиться в Стамбуле и начать обсуждения завершения конфликта. По его мнению, требование немедленно передать документ неконструктивно.

27 мая на Украине обозначили красные линии по меморандуму об урегулировании с Россией. Заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Брусило заявил, что Киев не признает российский статус Крыма, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, если соответствующее требование Москва включит в документ.

Ранее в России обвинили Зеленского в попытке затруднить переговорный процесс по Украине.

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