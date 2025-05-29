Политолог Марков: война РФ с Германией может начаться в июне 2025 года

Президент Украины Владимир Зеленский пытается привлечь канцлера ФРГ Фридриха Мерца к удару ракетами Taurus по Крымскому мосту. Если немецкий политик пойдет на такой шаг, то война между РФ и Германией может начаться уже в июне 2025 года, заявил в своем Telegram-канале российский политолог Сергей Марков.

По мнению эксперта, Мерц может попытаться переложить ответственность за удар ракетами Taurus по Крымскому мосту на Киев. Однако, как считает Марков, Москва воспримет это как прямое участие ФРГ в конфликте против РФ.

«Армия России наносит ракетный удар по территории Германии, по местам производства ракет «Таурус» и их складам. Начинается обмен ударами ракет между Германией и Россией. НАТО объявляет войну России. Таков сейчас план Зеленского», — поделился своими прогнозами политолог.

Он считает, что этот план уже якобы запущен Мерцем, что подтверждают его слова о снятии с Украины запрета на удары западным дальнобойным оружием по российской территории.

26 мая Фридрих Мерц заявил, что Германия, Британия, Франция и США разрешили Украине наносить удары дальнобойным оружием по РФ.

На эти слова немецкого канцлера отреагировал глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, что ФРГ прямо втягивается в конфликт с РФ. Министр назвал эти действия Мерца «нагнетанием напряженности» и «поддержкой войны».

Лавров также напомнил Германии об опыте прошлых лет. Он заявил, что ФРГ «сползает» к той плоскости, к которой двигалась уже пару раз в прошлом веке и потерпела «крах».

Ранее Песков заявил, что заявления Мерца диссонируют с мирными усилиями России.