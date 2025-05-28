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В Госдуме отреагировали на сообщения об угрозах семье Мединского

Депутат Чепа: угрозы семье Мединского направлены на срыв переговоров по Украине
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Александр Кряжев/РИА Новости

Угрозы, поступающие семье помощника президента РФ, главы российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле Владимира Мединского, призваны помешать диалогу об украинском урегулировании. Об этом в беседе с ТАСС заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Конечно, они делают все для срыва переговоров. Мы знаем, сколько террористических актов было совершено за последнее время. <...> Мы это знаем, и, естественно, к этому причастны ГУР, естественно, это власти. Это киевский режим», — сказал парламентарий.

О том, что неустановленные лица с Украины угрожают Мединскому и его семье, 28 мая рассказал журналист Владимир Соловьев, сославшийся на информацию, поступившую от посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника.

По словам Соловьева, Мединский задал вопрос об этом министру обороны Украины Рустему Умерову, и тот пообещал выяснить, от кого исходят угрозы.

Ранее в МИД РФ назвали дату и место второго раунда переговоров с Украиной.

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