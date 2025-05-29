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Мерц одной фразой ответил на вопрос о поставках ракет Taurus Украине

Канцлер ФРГ Мерц назвал вполне возможной поставку ракет Taurus Украине
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Shutterstock

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц не исключил вероятности поставок Украине дальнобойных ракет Taurus. Его слова передает телеканал ZDF.

«Разумеется, это вполне возможно», — заявил канцлер.

Однако он заметил, что для этого потребуется обучение военнослужащих Украины на территории Германии. Мерц также заметил, что сегодня Берлин увеличивает военную поддержку Киева и будет продолжать давить на Россию путем новых санкций.

«Все, что можно сделать на надежной правовой основе, мыслимо и возможно», — сказал он.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

28 мая депутат Госдумы, член комитета по обороне генерал Виктор Соболев заявил, что готовность России нанести удар по территории Германии предостережет Берлин от поддержки Украины, в том числе передачи дальнобойных ракет Taurus.

26 мая канцлер Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее в Германии назвали Taurus символом неспособности оказать помощь Украине.

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