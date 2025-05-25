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Стала известна реакция американцев на пошлины Трампа

Bloomberg: большинство американцев недовольны пошлинами Трампа
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Shutterstock

Большинство американских граждан считают, что введенные президентом США Дональдом Трампом таможенные пошлины негативно сказались на их финансовом положении. Такие данные приводит опрос общественного мнения, проведенный исследовательской службой The Harris Poll для агентства Bloomberg.

По данным исследования, порядка 56% респондентов выразили уверенность, что в результате введенных пошлин их семейный бюджет стал хуже. При этом 52% выразили мнение, что обещанные властями США будущие выгоды не стоят нынешних экономических проблем, тогда как 69% опрошенных американцев сказали, что ожидают роста цен после введения пошлин.

Опрос проводился в период с 8 по 10 мая, в нем приняли участие свыше двух тысяч американцев.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше.

6 мая еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович в ходе сессии Европарламента сообщил, что Соединенные Штаты обложили пошлинами 70% экспорта Евросоюза на €380 млрд в год, несмотря на заявления о «заморозке».

Ранее Трамп объяснил, на что рассчитывает, вводя пошлины в 50% на импорт из ЕС.

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