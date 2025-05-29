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США планируют аннулировать визы студентов из Китая

Рубио объявил об аннулировании виз китайских студентов в США
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Depositphotos

США начнут аннулировать визы китайским студентам. Об этом заявил Госсекретарь США Марко Рубио в соцсети Х.

«США начнут аннулировать визы китайским студентам, в том числе тем, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается по ключевым специальностям», — написал он.

Рубио добавил, что США изменит визовые требования для заявителей из КНР, включая Гонконг. Нововведения помогут проводить более тщательную проверку при выдаче виз.

Сообщалось также, что администрация США хочет лишить Китай доступа к ПО для создания полупроводников.

До этого сообщалось, что ключевые демократы сената США призвали администрацию президента Дональда Трампа пересмотреть соглашения о поставках чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в страны Ближнего Востока. Демократы опасаются, что передовые технологии могут попасть в Китай и Россию, а также ограничить поставки для американских компаний.

Ранее самый большой автоконцерн США прекратил экспорт в Китай.

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