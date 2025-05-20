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Самый большой автоконцерн США прекратил экспорт в Китай

General Motors прекратила поставлять свои авто на рынок Китая
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Global Look Press

Американский автогигант General Motors прекратил поставки автомобилей в КНР. Об этом пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании для дилеров и сотрудников китайского подразделения.

«В связи с серьезными изменениями в экономической среде мы приняли решение о реструктуризации Durant Guild (платформа GM для продажи автомобилей премиум-класса — «Газета.Ru») и оптимизации деятельности GM China», — заявили в компании.

В GM отметили, что поставки американских автомобилей через Durant Guild составляли менее 0,1% от суммарных продаж в КНР.

При этом издание напоминает, что General Motors также осуществляет локальное производство автомобилей в КНР через совместные предприятия с китайской компанией SAIC.

Неделей раньше компания Ford Motor заявила, что прекращает поставки своих внедорожников, пикапов и спортивных автомобилей в Китай. Решение было принято после введения ответных пошлин со стороны Китая.

До этого сообщалось, что General Motors отзовет с рынков 721 тыс. новых машин из-за вероятности отказа двигателей V8.

Речь идет о Cadillac Escalade и Escalade ESV, Chevrolet Silverado 1500, Suburban и Tahoe, GMC Sierra 1500, Yukon и Yukon XL 2021-2024 модельных годов.

Из-за деталей ненадлежащего качества двигатели V8 могут внезапно выйти из строя. По данным General Motors, дефектные компоненты могли устанавливаться на моторы с 1 марта 2021 года по 31 мая 2024 года.

Ранее в России начались продажи кроссоверов Omoda C7.

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