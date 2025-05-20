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Демократы заявили об угрозе из-за сделки Трампа по поставкам чипов на Ближний Восток

В сенате заявили, что сделки Трампа по чипам ставят под угрозу безопасность США
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goran gjorovski/Shutterstock/FOTODOM

Ключевые демократы сената США призвали администрацию президента Дональда Трампа пересмотреть соглашения о поставках чипов для искусственного интеллекта (ИИ) в страны Ближнего Востока. Демократы опасаются, что передовые технологии могут попасть в Китай и Россию, а также ограничить поставки для американских компаний, сообщило агентство Bloomberg.

Соглашения, обнародованные компаниями Nvidia и Advanced Micro Devices Inc, во время поездки Трампа на Ближний Восток на прошлой неделе, открыли двери для стран Персидского залива для покупки десятков тысяч передовых полупроводников, и им может быть одобрена продажа еще более миллиона. Это произошло в то время, когда администрация США планирует отменить и переписать правила эпохи Джо Байдена, ограничивающие доступ этих стран к чипам, отмечает агентство.

Группа демократов сената во главе с Элизабет Уоррен и лидером меньшинства Чаком Шумером заявила, что подобные действия ставят под угрозу национальную безопасность и экономическую конкурентоспособность США.

«В совокупности эти заявления представляют собой отмену ограничений экспортного контроля, которые помогли сохранить технологическое преимущество США, обеспечить победу США в гонке за искусственный интеллект и не допустить доступа наших противников к нашим наиболее чувствительным технологиям», — написали сенаторы в в письме министру торговли Говарду Лютнику и госсекретарю Марко Рубио.

Ранее сообщалось, что AMD в 2025 году потеряет более миллиарда долларов из-за торговой войны США и КНР.

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