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Трамп высказался о переговорах США с Ираном

Трамп заявил, США ведут хорошие переговоры с Ираном
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Al Drago/Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался о переговорах между Соединенными Штатами и Ираном. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ведем очень хорошие переговоры с Ираном. Мы посмотрим, значит ли это что-нибудь, но мы ведем хорошие переговоры», — заявил он.

Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи ранее заявил, что контакты Ирана и США по ядерной программе Тегерана продолжаются.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тегеран пытаются согласовать рамочный договор, который станет промежуточным этапом на пути к заключению полноценной ядерной сделки. По данным издания, в Тегеране считают, что такое соглашение может приблизить стороны к новой сделке, и хотят включить в него подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу, а также обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия.

Ранее в Иране назвали ошибкой требования США об отказе от обогащения урана.

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