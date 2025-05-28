Иран и США продолжат переговоры по ядерной программе Тегерана

Контакты Ирана и США по ядерной программе Тегерана продолжаются. Об этом рассказал представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Консультации по определению времени и места проведения следующего раунда переговоров (С США. — «Газета.Ru») продолжаются, и после их завершения (Время и место. — «Газета.Ru») будут объявлены Оманом», — сказал он.

До этого издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что Вашингтон и Тегеран пытаются согласовать рамочный договор, который станет промежуточным этапом на пути к заключению полноценной ядерной сделки.

По данным издания, в Иране считают, что такое соглашение может приблизить стороны к новой сделке, и хотят включить в него подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу, а также обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Кроме того, возможным условием является проведение проверок на ядерных объектах Ирана.

Ранее в Иране назвали ошибкой требования США об отказе от обогащения урана.