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США и Иран обсуждают согласование рамочного ядерного договора

WSJ: США и Иран ведут переговоры о согласовании рамочного ядерного договора
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Carlos Barria/Reuters

Вашингтон и Тегеран пытаются согласовать рамочный договор, который станет промежуточным этапом на пути к заключению полноценной ядерной сделки. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, в Иране считают, что такое соглашение может приблизить стороны к новой сделке, и хотят включить в него подтверждение своего права на гражданскую ядерную программу, а также обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия. Кроме того, возможным условием является проведение проверок на ядерных объектах Ирана.

Со стороны США предполагается, что в рамках промежуточного соглашения необходимо прописать конкретные цели, достижение которых будет обеспечиваться работой технических групп. Сообщается, что предметом споров в ходе переговоров остается право Ирана на обогащение урана.

Ранее в пятницу в Риме завершился пятый раунд переговоров между Ираном и США. Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди, выполняющий функции посредника в процессе, сообщил о достижении сторонами «определенного, но не окончательного прогресса».

До этого генштаб армии Ирана выпустил заявление, в котором пригрозил Соединенным Штатам «новым Вьетнамом» в случае допущения Вашингтоном ошибки в действиях на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране назвали ошибкой требования США об отказе от обогащения урана.

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