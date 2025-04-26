Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах папы Римского

Independent: Трамп нарушил дресс-код на похоронах папы Франциска
close
Nathan Howard/Reuters

Президента США Дональда Трампа обвинили в нарушении дресс-кода похорон папы Франциска, поскольку он пришел на службу прощания с понтификом в Ватикане в синем, а не в черном костюме. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Трамп и его жена Мелания, которая, как отмечается, была в черном платье и черной вуали, покинули церемонию сразу после церемонии прощания, не дожидаясь окончания похорон.

По данным издания, дресс-код похорон на площади Святого Петра в Ватикане требует, чтобы мужчины были одеты в темный костюм с черным галстуком и черным бутоном в лацкане. Женщинам предлагается облачаться в длинные черные платья, перчатки и вуаль.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на церемонию похорон папы Римского Франциска в черном камуфляже, нарушив таким образом нормы этикета. Как отмечается, Зеленский «привычно не нашел официального костюма» для траурной церемонии.

Ранее Зеленский встретился с Трампом на похоронах папы Римского.

Все новости на тему:
Умер папа Римский
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами