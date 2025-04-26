Трампа обвинили в нарушении дресс-кода на похоронах папы Римского

Президента США Дональда Трампа обвинили в нарушении дресс-кода похорон папы Франциска, поскольку он пришел на службу прощания с понтификом в Ватикане в синем, а не в черном костюме. Об этом сообщает британское издание The Independent.

Трамп и его жена Мелания, которая, как отмечается, была в черном платье и черной вуали, покинули церемонию сразу после церемонии прощания, не дожидаясь окончания похорон.

По данным издания, дресс-код похорон на площади Святого Петра в Ватикане требует, чтобы мужчины были одеты в темный костюм с черным галстуком и черным бутоном в лацкане. Женщинам предлагается облачаться в длинные черные платья, перчатки и вуаль.

До этого сообщалось, что украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на церемонию похорон папы Римского Франциска в черном камуфляже, нарушив таким образом нормы этикета. Как отмечается, Зеленский «привычно не нашел официального костюма» для траурной церемонии.

Ранее Зеленский встретился с Трампом на похоронах папы Римского.