Лавров заявил, что Трамп получает информацию «через сито»

Лавров: Трампу докладывают не все, он получает информацию «через сито»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что президент США Дональд Трамп получает неполную информацию о ходе украинского конфликта, по его словам, данные просеивают «через сито». Видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Дональду Трампу и тем, кто реально принимает решения в связи с украинским конфликтом в частности, докладывают далеко не все», — заявил Лавров.

По словам высокопоставленного дипломата, «информацию дают ему, просеянную через сито, которое подготовлено теми, кто хочет втянуть Америку в более агрессивные действия против России в поддержку украинского режима».

«Мы будем стараться эту ситуацию с нехваткой информации исправлять», — добавил Лавров.

Неназванный представитель американской администрации ранее в беседе с Politico заявил, что президент России Владимир Путин находится в опасной близости от того, чтобы разрушить «золотой мост», предложенный ему президентом США Дональдом Трампом для восстановления отношений. Помощник российского президента Юрий Ушаков отметил, что американского лидера недостаточно информируют о происходящем в ходе российско-украинского противостояния

Ранее Пескова попросили прокомментировать слова Трампа о том, что Путин «играет с огнем».