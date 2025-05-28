В России заявили, что США признали свою вину в конфликте на Украине

Новая администрация США признает, что украинский конфликт спровоцировал Вашингтон, когда захотел расширить НАТО к границам России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

«Для нас крайне важно и ценно, что вы с самого начала СВО открыто заявляли, что именно США из-за расширения НАТО к границам нашей страны спровоцировали нынешний украинский кризис. Это теперь признает и новая американская администрация», — сказал Шойгу во время встречи со спецпредставителем президента Никарагуа по взаимодействию с РФ Лауреано Ортегой.

Он добавил, что РФ и Никарагуа поддерживают стратегическое партнерство, несмотря на политическую конъюнктуру.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что ошибки его предшественника Джо Байдена стали причиной конфликта на Украине.

Глава Белого дома сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже «не ангел» и обвинил его в том, что он допустил вооруженный конфликт на территории своей страны.

Трамп признал, что одной из причин конфликта стало намерение Украины вступить в НАТО.

Ранее американский военный обвинил США в конфликте России и Украины.