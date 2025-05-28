На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России заявили, что США признали свою вину в конфликте на Украине

Шойгу: администрация Трампа признает, что США спровоцировали конфликт на Украине
close
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Новая администрация США признает, что украинский конфликт спровоцировал Вашингтон, когда захотел расширить НАТО к границам России. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, пишет «Интерфакс».

«Для нас крайне важно и ценно, что вы с самого начала СВО открыто заявляли, что именно США из-за расширения НАТО к границам нашей страны спровоцировали нынешний украинский кризис. Это теперь признает и новая американская администрация», — сказал Шойгу во время встречи со спецпредставителем президента Никарагуа по взаимодействию с РФ Лауреано Ортегой.

Он добавил, что РФ и Никарагуа поддерживают стратегическое партнерство, несмотря на политическую конъюнктуру.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что ошибки его предшественника Джо Байдена стали причиной конфликта на Украине.

Глава Белого дома сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже «не ангел» и обвинил его в том, что он допустил вооруженный конфликт на территории своей страны.

Трамп признал, что одной из причин конфликта стало намерение Украины вступить в НАТО.

Ранее американский военный обвинил США в конфликте России и Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами