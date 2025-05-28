На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мерц ответил на вопрос о поставках Taurus Украине

Мерц уклончиво ответил на вопрос о поставках Taurus Украине
close
Piroschka van de Wouw/Reuters

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским не ответил прямо на вопрос о готовности поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Об этом сообщает РБК.

По его словам, было подтверждено намерение министров обороны Германии и Украины «более тесно сотрудничать в этой области».

«Мы хотим обеспечить дальнобойное оружие. Мы также хотим обеспечить совместное производство», — так ответил немецкий канцлер.

Также Мерц добавил, что ФРГ будет стремиться обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ) «всеми возможностями».

close
Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кроме того, канцлер повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия ВСУ Западом больше нет.

26 мая Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее сообщалось, что Мерц прервал Зеленского на совместной пресс-конференции.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами