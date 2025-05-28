Мерц ответил на вопрос о поставках Taurus Украине

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц на пресс-конференции по итогам встречи в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским не ответил прямо на вопрос о готовности поставить дальнобойные ракеты Taurus Украине. Об этом сообщает РБК.

По его словам, было подтверждено намерение министров обороны Германии и Украины «более тесно сотрудничать в этой области».

«Мы хотим обеспечить дальнобойное оружие. Мы также хотим обеспечить совместное производство», — так ответил немецкий канцлер.

Также Мерц добавил, что ФРГ будет стремиться обеспечить Вооруженные силы Украины (ВСУ) «всеми возможностями».

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Кроме того, канцлер повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия ВСУ Западом больше нет.

26 мая Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее сообщалось, что Мерц прервал Зеленского на совместной пресс-конференции.