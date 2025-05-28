«Это отчаяние»: американист об ужесточении риторики Трампа в адрес Путина

Ужесточение риторики американского лидера Дональда Трампа в адрес президента России Владимира Путина объясняется отчаянием первого, поскольку ему не удалось победить «глубинное государство» и ускорить урегулирование конфликта на Украине. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

«Глава Белого дома не знает, что делать с евроатлантистами, демократами и участниками украинского урегулирования, и потому вынужден маневрировать вместо того, чтобы вести «генеральное сражение», — отметил эксперт.

Более того, если президент США захочет выйти из мирного процесса по Украине, он будет выглядеть проигравшим, добавил Дробницкий.

Накануне Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Спецпредставитель американского лидера Кит Келлог при этом отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой. А Госдеп объяснил резкие высказывания республиканца его личной обеспокоенностью и эмоциональной вовлеченностью в ситуацию вокруг Украины.

Ранее стало известно о разработке новых санкций против РФ Госдепом и минфином США.