Стало известно о разработке новых санкций против РФ Госдепом и минфином США

WP: Госдеп и минфин США работают над новыми антироссийскими санкциями

Государственный департамент и министерство финансов Соединенных Штатов разрабатывают отдельные возможные пакеты санкций в отношении Российской Федерации. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленный источник.

«Госдепартамент и министерство финансов составляют потенциальные пакеты санкций против России, в которых основное внимание уделяется этим секторам», — говорится в сообщении.

Отмечается, что команды из данных министерств также оценивают эффективность нынешнего режима санкций и рассматривают варианты отмены некоторых текущих рестрикций.

Неназванный представитель администрации США в беседе с Politico ранее сообщил, что президент России Владимир Путин находится на грани разрушения «золотого моста», предложенного ему президентом США Дональдом Трампом для восстановления отношений.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп может начать новую фазу «агрессии против России».