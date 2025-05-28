Лавров высказался о новом раунде переговоров между Россией и Украиной

Лавров: в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров РФ и Украины

В ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной. Об этом во время XIII Международной встречи высоких представителей по вопросам безопасности заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, в ходе проведения предыдущей встречи 16 мая в Стамбуле российская сторона настаивала на отмене дискриминационных законов по ограничению использования русского языка.

«Будем продолжать это делать на следующем раунде прямых переговоров, о котором мы объявим в самое ближайшее время», — заявил Лавров.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Швейцария рассматривается в качестве места для продолжения переговоров с Россией.

По его словам, Россия предложила Белоруссию в качестве площадки для встречи, однако Украина отказалась, потому что якобы «оттуда летели ракеты, заходили войска». Он отметил, что Киев согласен на «нейтральные площадки», среди которых Турция, Ватикан и Швейцария.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленных по формуле «1000 на 1000».

Ранее стало известно о готовности Трампа отказаться от участия в переговорах по Украине.