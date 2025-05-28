В Кремле назвали город, который рассматривается как площадка для переговоров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в качестве площадки для новых переговоров рассматривается Стамбул. Об этом сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, какие площадки предпочтительны для РФ, представитель Кремля ответил, что, как минимум та, на которой был первый раунд.

«Остальное — это предмет взаимной договоренности», — сказал представитель Кремля.

28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной. По его словам, в ходе проведения предыдущей встречи 16 мая в Стамбуле российская сторона настаивала на отмене дискриминационных законов по ограничению использования русского языка.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Стороны договорились передать друг другу конкретные предложения по прекращению огня и произвести обмен пленных по формуле «1000 на 1000».

Ранее в Кремле рассказали о подготовке условий для временного перемирия на Украине.