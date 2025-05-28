Песков рассказал об ожиданиях от второго раунда переговоров с Украиной

На втором раунде переговоров Россия рассчитывает обменяться меморандумами о мирном урегулировании с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Мы надеемся, что, несмотря на такие провокационные действия и на все препятствия <...> удастся провести второй тур переговоров, обменяться меморандумами, проектами меморандумов, о которых условились», — заявил Песков.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в качестве площадки для новых переговоров рассматривается Стамбул.

28 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в ближайшее время будет объявлено о новом раунде переговоров между Россией и Украиной. По его словам, в ходе проведения предыдущей встречи 16 мая в Стамбуле российская сторона настаивала на отмене дискриминационных законов по ограничению использования русского языка.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке условий для временного перемирия на Украине.