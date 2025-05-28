В Кремле рассказали о подготовке условий для временного перемирия на Украине

Переговорные команды России и Украины занимаются разработкой перечня условий для временного перемирия. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков также говорил, что российская сторона не будет через СМИ обсуждать содержимое документов по Украине, которые предстоит согласовать, поскольку это необходимо делать в дискретном режиме.

Так он ответил на появившиеся в прессе данные о том, что Россия в тексте меморандума якобы требует, чтобы другие страны, среди которых Грузия, Молдавия и Украина, не вступали в НАТО.

По его словам, в инфополе много рассуждений на тему соглашений, однако «большая часть из них является абсолютно неверными или откровенно ложными». Представитель Кремля отметил, что к данному вопросу нужно относиться аккуратно, понимая, что обмен позициями должен проходить в «дискретном режиме и по-другому быть не может».

Ранее Песков заявил, что СМИ срывают мирные переговоры.