Слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о поставках оружия Украине и препятствовании «Северному потоку — 2» показывают, что на Западе «наступательная неадекватность» пришла на смену стратегической неопределенности. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Мне кажется, что исповедуемая Западом стратегическая неопределенность уступила место наступательной неадекватности», — сказала дипломат.

До этого Мерц заявил, что власти Германии сделают все, чтобы «Северный поток — 2» не был введен в эксплуатацию. Также он повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия украинской армии Западом больше нет.

В мае премьер-министр Саксонии и член Христианско-демократического союза Германии Михаэль Кречмер предложил использовать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» в качестве инструментов для возобновления диалога с Россией.

Ранее в ФРГ рассказали, что Шредер по-прежнему позитивно отзывается о «Северном потоке».