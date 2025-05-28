Песков осудил высказывания Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Высказывание канцлера Германии Фридриха Мерца про дальнобойное оружие для Украины является дальнейшим провоцированием войны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса», — заявил он.

По словам Пескова, немецкая сторона занимает очень безответственную позицию. Представитель Кремля выразил надежду на то, что подобные высказывания не станут серьезным препятствием для дальнейших попыток мирного урегулирования.

Незадолго до этого Мерц повторил свои слова о том, что ограничений на дальность при поставках оружия украинской армии Западом больше нет.

Впервые подобные предложения прозвучали из уст немецкого канцлера 26 мая. Он заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

Ранее Мерц заявил, что Германия не допустит запуска «Северного потока — 2».