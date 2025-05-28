Чтец по губам раскрыл, что жена сказала Макрону после удара по лицу

Daily Express: жена назвала Макрона неудачником после удара по лицу в самолете

Чтец по губам расшифровал, что сказала президенту Франции Эммануэлю Макрону его жена Брижит после того, как ударила его по лицу в самолете. Слова эксперта приводит издание Daily Express.

Как рассказал специалист, Брижит, когда сходила с трапа самолета, бросила в адрес французского лидера хлесткую фразу.

«Она бормочет что-то, по губам можно прочитать: «Dégage, espèce de loser», что в переводе с французского означает: «Держись подальше, неудачник», — говорится в публикации.

26 мая по сети разлетелось видео, на котором Эммануэль Макрон получает удар по лицу от своей жены Брижит. Инцидент произошел на борту президентского лайнера в аэропорту Ханоя во Вьетнаме. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

Эти кадры вызвали широкий общественный резонанс. Поступок жены французского лидера в том числе прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она пошутила, что это могла быть «рука Кремля».

Инцидент также прокомментировали в окружении Макрона, заявив, что не удивлены поступком Брижит. Приближенные к президенту Франции люди заявили, что французский лидер обожает шутить над своей женой перед ответственными мероприятиями. Они подчеркнули, что она «всегда так реагирует», а именно использует «жест, имитирующий захват лица».

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