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В окружении Макрона не удивились удару, который он получил от жены

В окружении Макрона объяснили пощечину жены тем, что она всегда так реагирует
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Michel Spingler/AP

Жена президента Франции Эммануэля Макрона «всегда так реагирует». Об этом заявили в окружении французского лидера, комментируя удар Брижит по лицу мужа на глазах у прессы, пишет газета Le Parisien.

«(Макрон. — «Газета.Ru») обожает шутить над своей женой перед такого рода моментами, когда они собираются начинать официальные мероприятия. И она всегда так реагирует», — сказал источник из окружения президента Франции.

При этом он отметил, что это была вовсе не пощечина, а «жест, имитирующий захват лица». Он уточнил, что в окружении Макрона «видели эту сценку 100 раз» и назвал это способом расслабления супругов перед официальными мероприятиями.

Эммануэль Макрон получил пощечину от жены Брижит перед началом недельного турне по Юго-Восточной Азии. Инцидент произошел в аэропорту Ханоя во Вьетнаме. На кадрах, которые разлетелись по сети, видно, как открывается дверь президентского самолета, а за ней стоит Макрон. Затем появляется рука Брижит и хватает его за лицо. Подлинность видео подтвердил Елисейский дворец.

Эти кадры вызвали широкий общественный резонанс. Поступок жены французского лидера прокомментировала в том числе официальный представитель МИД России Мария Захарова. В своем Telegram-канале она написала, что Макрон «получил хук правой от своей супруги». Захарова также пошутила, что это могла быть «рука Кремля».

Ранее Сябитова оценила пощечину Макрону.

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